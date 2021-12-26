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البيئة: خريطة تفاعلية لتحديد تأثر الأماكن بالتغيرات المناخية حتى 2100

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:45 م
البيئة: خريطة تفاعلية لتحديد تأثر الأماكن بالتغيرات المناخية حتى 2100 ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم عمل الخريطة التفاعلية لمعرفة الأماكن ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية، وهذه الخريطة تم عملها بعد أخذ النموذج الرياضى فى الهيئة الحاكمة لتغير المناخ، وتم تمصيرها، للتمكن من قياسها على أى مكان فى مصر يمكن وضعه على الخريطة ومدى تأثره حتى عام 2100.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، اليوم الأحد، خلال لقائها مع الإعلامى محمد الباز في برنامج آخر النهار المذاع حاليا على قناة النهار، أن هناك عددا من السدود أنشأتها وزارة الرى والموارد المائية بتكلفة 7مليارات جنيه، إضافة إلى 34مليار منحة من الصندوق الأخضر،  مشيرة إلى أن الهدف العام للمجتمعات العمرانية الجديدة هو منع تكدس سكان مصر فى مكان واحد.
 

وزارة البيئه

تكدس السكان

المجتمعات العمرانية

التغيرات المناخية

اخبار مصر

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