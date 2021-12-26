اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:18 ص
أكرم القصاص
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الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار

الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:00 ص
الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار الامن العراقى
ا ش ا

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار.
 
وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، السبت - أنه في ضوء معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة، أحد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوة من الفوج الرابع لواء المشاة 18، تم اعتقال أحد الإرهابيين في قضاء الرطبة بالأنبار.
 
وكانت قيادة عمليات الأنبار بالعراق، قد أعلنت - في وقت سابق- اعتقال 4 إرهابيين في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار غربي البلاد .
 

العراق

الاستخبارات العراقية

الانبار ـ اخبار العراق

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