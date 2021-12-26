الأوقاف: افتتاح 18 مسجدا الجمعة المقبلة منها 11 جديدا

تفتتح وزارة الأوقاف ( 18 ) مسجدًا الجمعة القادمة 31/ 12/ 2021م، منها ( 11 ) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 446 ) مسجدًا، منها ( 382 ) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) و( 64 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الرحمن – نجع جمعة أبو على – البصالى – كوم أمبو

2. الأشراف – نجع العرب – حاجر إدفو

مديرية أوقاف الأقصر

3. الإمام البخارى – النمسا - اسنا

4. الظاهرى – نجع الظاهرى - الطود

مديرية أوقاف البحيرة

5. البحرى كوم شريك - كوم حمادة

مديرية أوقاف الشرقية

6. الفتح – فرغان – ديرب نجم

مديرية أوقاف بنى سويف

7. زعزوع – ميانة – اهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

8. البهوت – المحلة الكبرى

9. السلام – فيشا سليم - طنطا

مديرية أوقاف الدقهلية

10. التوحيد – أبو زاهر – مركز شربين

مديرية أوقاف دمياط

11. الكبير – عزبة 5 كفر سعد

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الإسكندرية

1. الفتح – بنجر السكر – القرية المركزية

2. على بن أبى طالب – نجع إدريس –– العامرية 2

مديرية أوقاف أسوان

3. الفردوس – الخلاصاب – أبو الريش قبلى – مركز أسوان

مديرية أوقاف الدقهلية

4. بنيامين – عزبة بنيامين – مركز شربين

مديرية أوقاف الغربية

5. العمايرة الجديد – العتوة القبلية – مركز قطور

مديرية أوقاف قنا

6. نجع السبيل بناحية طوخ – مركز نقادة

مديرية أوقاف الأقصر

7. القرية النموذجية بالقرنة الجديدة بمركز ومدينة القرنة ( حسن فتحي)