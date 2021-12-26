اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
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اتفرج على الجمال.. شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل فى الغربية.. لايف وصور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:46 م
اتفرج على الجمال.. شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل فى الغربية.. لايف وصور شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل
الغربية محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة شلالات قناطر زفتى والمعروفة باسم منطقة "الخمسين عين" والتي تقع بنطاق قرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية.

وتعد منطقة قناطر زفتي أحدٍ أهم المناطق الأثرية داخل محافظة الغربية والتى ترجع تاريخ إنشائها لأكثر من 100 سنة، وتعد مقصد سياحى لجميع أهالى المركز والمراكز المجاورة.
 
الجدير بالذكر إنه يتم حاليا تطوير منطقة قناطر زفتي، ويعد مشروع التطوير فى إطار اهتمامات وزارة الموارد المائية والرى بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى للتحقيق من سلامة المنشأة الهيدروليكية واللى بيمر على إنشائها أكثر من 100 عام ومنها مشروع قناطر زفتى الذى يتحكم فى رفع مناسيب المياة من الإمام ويقوم بتغذية كلا من "الرياح العباسي، ترعة عمر بك ، جنابية دهتورة".
 
يذكر أنه تم انشاء القناطر بزفتى فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى حيث تم وضع أخر حجر أساس بها يوم 7 مارس عام 1903 ، وذلك لتوفير المياة للوصول لمساحة مليون فدان من خلال تغذية فرع دمياط .
 
شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (1)
شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (1)

شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (2)
شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (2)

شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (3)
شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (3)

شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (4)
شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (4)

شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (5)
شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (5)

شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (6)
شلال مياه ومناظر خالدة بقناطر النيل (6)
 
 
 
 
 
 
 
 

 


قناطر زفتي

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منطقة الخمسين عين

دهتورة

الغربية

اخبار الغربية

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