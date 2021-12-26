أهالى المساعيد بالخصوص يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى.. والمحافظ يرد

كتبت- نهى عبد النبى- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ جمعة محمود عبد السلام ميهوب من حي الخصوص بمحافظة القليوبية، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها أهالى منطقة نادي المساعيد التابع لحي الخصوص من انتشار مياه الصرف الصحى والقمامة بالشوارع ، وقال القارىء خلال رسالته لليوم السابع" القمامة ومياه الصرف الصحى أصبحت تعوق حركة المارة كما تنتشر الحشرات والناموس".

ومن ناحيته أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى لرئيس مدينة الخصوص، والتأكيد على سرعة فحصها والعمل على وضع حل فورى لها، منعا لانتشار الروائح الكريهة والأمراض وحفاظا على أرواح المواطنين، والحفاظ على مصالحهم وتنقلاتهم لأعمالهم والعودة منها، والإفادة بما بأسرع وقت ممكن.





تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".