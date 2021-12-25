3 ضحايا على الأقل فى انفجار قنبلة داخل مطعم بالكونغو الديمقراطية

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل، مصرعهم، في انفجار قنبلة، السبت، في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتعقّب القوات الكونغولية والأوغندية متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق ما أفاد مراسل "فرانس برس".
وأعلن الكولونيل نرسيس موتيبا، المسؤول العسكري في مدينة بيني (إقليم شمال كيفو في شرق البلاد) أن "قنبلة، شحنة ناسفة انفجرت في وسط مدينة بيني"، مضيفاً "أطلب من السكان العودة إلى منازلهم حفاظاً على أمنهم"، دون إعطاء أي حصيلة.
وأفاد مراسل "فرانس برس"، بأنه شاهد 3 جثث في موقع الانفجار داخل مطعم وسط تناثر بقايا الطاولات والكراسي والأكواب، في حين أفاد شاهدان بأن أكثر من 30 شخصاً كانوا يحتفلون بعيد الميلاد في المطعم حين انفجرت القنبلة.
3 ضحايا على الأقل فى انفجار قنبلة داخل مطعم بالكونغو الديمقراطيةالسبت، 25 ديسمبر 2021 11:27 م
انفجار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى ثلاثة أشخاص على الأقل، مصرعهم، في انفجار قنبلة، السبت، في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتعقّب القوات الكونغولية والأوغندية متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق ما أفاد مراسل "فرانس برس".
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
"الصحة العالمية" تحتفى بانتهاء وباء الإيبولا فى الكونغو.. التفاصيلالخميس، 16 ديسمبر 2021 01:24 م
الإمارات تعلق دخول القادمين من الكونغو على جميع الرحلات الجويةالأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:10 م
الأمم المتحدة تدين هجومين فى الكونغو الديمقراطية ومالىالخميس، 09 ديسمبر 2021 09:30 ص
مقتل 7 مدنيين فى هجوم مسلح على بلدة بالكونغوالسبت، 04 ديسمبر 2021 10:44 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة