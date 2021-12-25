3 ضحايا على الأقل فى انفجار قنبلة داخل مطعم بالكونغو الديمقراطية

كتب محمد جمال

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل، مصرعهم، في انفجار قنبلة، السبت، في مدينة بيني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتعقّب القوات الكونغولية والأوغندية متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق ما أفاد مراسل "فرانس برس".



وأعلن الكولونيل نرسيس موتيبا، المسؤول العسكري في مدينة بيني (إقليم شمال كيفو في شرق البلاد) أن "قنبلة، شحنة ناسفة انفجرت في وسط مدينة بيني"، مضيفاً "أطلب من السكان العودة إلى منازلهم حفاظاً على أمنهم"، دون إعطاء أي حصيلة.



وأفاد مراسل "فرانس برس"، بأنه شاهد 3 جثث في موقع الانفجار داخل مطعم وسط تناثر بقايا الطاولات والكراسي والأكواب، في حين أفاد شاهدان بأن أكثر من 30 شخصاً كانوا يحتفلون بعيد الميلاد في المطعم حين انفجرت القنبلة.