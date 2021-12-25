وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالاستعدادات لعقد امتحانات التيرم الأول.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أن المديرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسى الأول، موجها بإزالة كافة العقبات والتحديات التى تقف فى طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، موجها بضرورة الالتزام بقواعد وأسس وضع الأسئلة وأن تتصف الأسئلة بالتدرج لكى تتناسب مع كافة المستويات التعليمية لأبنائنا الطلاب، وعدم وضع أسئلة تراكمية تمت دراستها فى سنوات سابقة، وعدم التهاون فى لجان الامتحانات لكى يشعر الطالب بأهميتها، محذراً من اصطحاب الهاتف المحمول أيام الامتحانات بالمدارس.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وجه بالاستفادة من الرواكد بالمدارس بإعادة تدويرها، لتستفيد منها المدرسة والبيئة، تشكيل لجنة برئاسة التوجيه المالى والإدارى بالإدارة وعضوية المدرسة ليتم بيع الرواكد التالفة داخل المدارس دون إهدار للمال العام، وستتم مخاطبة وكيل وزارة المالية مباشرة بتذليل أية عقبات فى إتمام عملية البيع داخل المدارس.

وقال وكيل الوزارة، إنه وجه بتنفيذ القرار الذى اعتمده من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بندب المعلمين بالإدارات التعليمية لمدة يومين أسبوعيا، لسد العجز بالمدارس، ليتم تنفيذ القرار ابتداء من غداً الأحد، ويستثنى من ذلك المعلمين من هم فوق الـ 50 عاماً ومديرى المراحل ورؤساء الأقسام، ومن لديه تقرير طبى من اللجنة الطبية العامة، موجها مديرى الإدارات التعليمية بمراعاة التوزيع بطريقة صحيحة لتفادى حدوث أى خلل وتحقيق الهدف الأساسى من القرار وهو سد العجز بالمدارس.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه مديرى الإدارات بضرورة التفاعل مع رؤساء المدن، موجها بعدم نشر أى أخبار إلا بعد مراجعتها من المسئول الإعلامى بالمديرية، وتوحيد الصفحات لصفحة واحدة فقط، وتوحيد مسمى الصفحات الرسمية لمسمى واحد، وأنه وجه بضرورة متابعة وحصر مكتبات المدارس وتوفير جهاز كمبيوتر خاص بكل مكتبة مدرسية، لتسهيل عملية فهرسة الكتب وتشجيع أبنائنا الطلاب على الاشتراك فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة والذى تتبناه مؤسسة البحث العلمى بالإمارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، كما وجه بتوزيع 234 مقعدا بإدارة شرق التعليمية، لسد عجز المقاعد أى إدارة أخرى.



جانب من الحضور من مديري الإدارات التعليمية



وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش الاستعدادات لاختبارات الفصل الدراسي الأول