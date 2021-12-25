وزير الإعلام الباكستانى يعلن عن حل الهياكل التنظيمية لحزب "حركة الإنصاف"

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أعلن وزير الإعلام الباكستانى فؤاد تشودرى، أن حزب "حركة الإنصاف في باكستان" الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، قرر حل الهياكل التنظيمية للحزب؛ بسبب الهزيمة التي مني بها الحزب خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرا في إقليم خيبر باختونخوا.

وقال وزير الإعلام الباكستاني - في معرض تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة /إسلام آباد/ - إن رئيس الوزراء عمران خان يشعر باستياء شديد بسبب ما تردد من شكاوى من انتشار المحسوبية والمحاباة بين عائلات أعضاء في الحزب بدلا من مبادئ النزاهة والاستحقاق خلال هذه الانتخابات، وأن ذلك كان له دور كبير في عدم اختيار العناصر الصالحة لخوض الانتخابات ، مما تسبب في هزيمة الحزب.

وأضاف: "الحزب قرر تشكيل لجنة دستورية جديدة لوضع استراتيجية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الإقليم"، مشيرا إلى أن الحزب قرر حل هياكله التنظيمية عبر أنحاء باكستان في ضوء الوضع الراهن.

يذكرأن، قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن باكستان ملتزمة بتعميق العلاقات الثنائية مع ماليزيا من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء في اجتماع مع وزير الخارجية الماليزي ، داتو سري سيف الدين عبد الله، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن باكستان عاقدة العزم على زيادة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك السياحة والدفاع، وكذلك التبادلات على المستوى الشعبي.

وتقدم رئيس الوزراء عمران بالشكر لوزير الخارجية الماليزي على مشاركته في الجلسة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع في أفغانستان المجاورة.

وأعرب عمران عن تقديره لدور ماليزيا النشط في ملف منظمة المؤتمر الإسلامي وجهودها لبناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية في أفغانستان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة الجذور في الاحترام المتبادل والدعم على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الماليزي عن تقديره لعقد مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي حول أفغانستان باعتباره "مبادرة جاءت في الوقت المناسب لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني".