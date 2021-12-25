وزيرة الهجرة باحتفالية الكريسماس: احتفالات هذا العام وسط الأمن والأمان بالجمهورية الجديدة

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفالية فريق كورال أم النور، بمناسبة "الكريسماس"، فى دار الأوبرا المصرية، الليلة، بدعوة من فريق الكورال، بقيادة د. سعد إبراهيم.

من ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن تمنياتها لكل المصريين والعائلات بالخارج والداخل بعام جديد تسوده السعادة ويتحقق فيه الرخاء لوطننا الحبيب، موجهة الشكر لفريق الكورال لما قدموه من ليلة موسيقية ودينية رائعة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن احتفالية الليلة تعكس روح المحبة والإخاء الوطنى، حيث تمازجت الأغانى الوطنية والترانيم بحضور مصرى أصيل دون تفرقة، ما يؤكد وحدة النسيج الوطنى، وروح المحبة على أرض مصر، مجمع الأديان منذ فجر التاريخ.

وأكدت وزيرة الهجرة أن احتفالات هذا العام تأتى وسط الأمن والأمان، فى الجمهورية الجديدة، وقيادة حكيمة تشهد بنفسها الاحتفالات داخل الكاتدرائية، ما يبعث الفرحة فى قلوبنا

قدم الفنانون المشاركون فى الحفل باقة من الأغانى الوطنية والترانيم الروحية، كما تضمنت عددا من الترانيم العالمية والأفريقية، والأغانى الوطنية التراثية.

شهدت فعاليات الحفل تكريما للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، لاختيارها ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا خلال العام 2021؛ تقديرا لدورها فى خدمة الوطن وربط المصريين بالخارج ببلدهم.