اليوم السابع
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نظافة الجيزة تفتتح المقر الجديد للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالهيئة

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:27 م
نظافة الجيزة تفتتح المقر الجديد للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالهيئة محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة اليوم السبت، المقر الجديد للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بحضور موسى محمد المصيلحي، مدير التأمين الصحى وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، ومحمد يوسف، مدير أمن الهيئة، ومختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل الجيزة.

 

وفى سياق آخر، واصلت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية إجراء تنسيق عام وتخطيط مرورى لميدان الحسينية بنطاق محور الفريق كمال عامر - ترعه الزمر سابقا - ومطلع كوبرى العمرانية حيث تم تعديل مواقع البلدورات وانشاء ارصفه للمشاة مع دعم الجزيرة بالرقعة الخضراء وجارى استكمال الاعمال لتيسير الحركة المرورية بذلك القطاع وذلك بمتابعه من محمد نور الدين رئيس حى العمرانية وكافه الإدارات المعنية .

 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تطوير المحاور الرئيسية والفرعية والميادين ووضع حلول جذرية لأى تكدسات مرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.


الجيزة

نظافة الجيزة

عمال النظافة

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