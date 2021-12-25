نجم نادى باريس سان جيرمان "كيلور نافاس" يحتفل بالكريسماس فى الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

احتفل حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان كيلور نافاس وعائلته بالكريسماس داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة سهل حشيش، جنوب الغردقة، حيث أبدى إعجابه الشديد بأجواء الاحتفالات فى الغردقة مبديا أنبهاره بالطقس المعتدل لمصر فى هذا التوقيت وبالشمس المشرقة على شواطئ البحر الأحمر.

الجدير بالذكر أن كيلور نافاس يقضى أعياد الكريسماس و رأس السنة فى الغردقة، بدعوة من رجال الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر. وكان وصل حارس مرمى باريس سان جيرمان كيلور نافاس الي الغردقة مساء الخميس برفقة عائلته لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنه الي الغردقة، حيث زارها للمرة الثانية والذي كانت المرة الاولي في عام 2019 .

وأعجب نافاس خلال زيارته في عام 2019 بالغردقة وطبيعتها وجوها وخاصة عندما قام برحلة بحرية لجزيرة الجفتون وزار عدة فنادق سياحية بالمدينة. وكان صرح رجل الأعمال كامل ابو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن زيارة حارس مرمي ريال مدريد للغردقة هدفها الأساسي تنشيط السياحة بين معجبيه حول العالم.