مطران بورسعيد يهنئ الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد

بورسعيد: محمد فرج

أكد القس أرميا فهمى، المتحدث الإعلامى للأقباط الارثوذكس لـ"اليوم السابع"، أن الأنبا تادرس مطران بورسعيد رأس وفداً من القساوسة لتهنئة الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

وقال القس أرميا، إن الأنبا تادرس مطران بورسعيد قام بزيارة راهبات الراعى الصالح، وراهبات الفرنسيسكان لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه .

ومن جهة أخرى زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ، عددا من كنائس ، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وأكد المحافظ، خلال زيارته لكنيستي سانت أوجيني والقديس نيكولاس حيث كان في استقبالة الانبا تادرس مطران بورسعيد ، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، مشيرا إلى أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن، وأن مصر تزداد صلابة بصلابة وقوة شعبها فالنسيج المصري نسيج قبطي اسلامي فرعوني، لن يقدر أحد عليه سوى الله تعالى، مضيفا:"هذا عيد لكل المصريين".

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.