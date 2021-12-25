مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة "بوبيدا" الروسية

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم السبت، أولى رحلات شركة " بوبيدا" الروسية قادمة من مطار "فانكوفو" بالعاصمة الروسية موسكو، مع بداية تشغيل رحلاتها لأول مرة إلى المنتجعات السياحية المصرية تزامنا مع احتفالات الكريسماس.

وتأتى هذه الرحلات فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ومختلف دول العالم، ومن المقرر أن تنظم الشركة الروسية 7 رحلات أسبوعيا بين موسكو والغردقة بواقع رحلة واحدة يوميا.

يذكر أن شركة " بوبيدا " الروسية هى شركة طيران منخفض التكاليف تأسست عام 2014 وتابعة لمجموعة شركة طيران " إيروفلوت " الروسية.