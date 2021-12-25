مدير تعليم الوادي الجديد يشهد تشكيل المكتب التنفيذية للمرحلة الإعدادية والثانوية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شارك الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، واللواء أحمد عبد الفتاح جودة رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وأحمد موسى رائد عام الإتحادات الطلابية لمدارس الجمهورية مراسم تشكيل المكتب التنفيذى للمرحلة الإعدادية والثانوية بإدارة الداخلة التعليمية .

وجري تدشين المراسم هذا العام تحت عنوان "الإتحادات الطلابية.. مواطنة تنمية" بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس الأمناء رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ذلك في ختام اللقاء المهنى للإخصائيين الإجتماعيين مسئولى الإتحادات الطلابية ورواد الفصول والرواد العموم والقيادات الطلابية والذى جرى عقده اليوم بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة بحضور قيادات التعليم بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الإجتماعية .

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فعاليات اللقاء المهنى للإخصائيين الإجتماعيين مسئولى الإتحادات الطلابية ورواد الفصول والرواد العموم والقيادات الطلابية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة بحضور الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد،و اللواء أحمد عبد الفتاح جودة رئيس الإدارة المركزية لأمن وزارة التربية والتعليم وأحمد موسى رمضان الرائد العام لإتحاد مدارس الجمهورية ، والوفد المرافق والدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة و أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة الدور الهام للإتحادات الطلابية فى تدعيم المبادئ وتحقيق الأهداف التربوية لضمان حرية التعبير لدى الطلاب وتدعيم القيم لديهم فضلا عن تشجيع الطلاب على التفوق الدراسى وتدعيم روح المبادرة والإبداع والإبتكار .

وأعرب اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم عن بالغ سعادته للمشاركة بهذا الملتقى على أرض محافظة الوادى الجديد فى زيارته الاولى للمحافظة موجها التحية والتقدير لوكيل التعليم بالمحافظة لحسن الإستقبال .

وتحدث عبد الفتاح عن شعار الإتحادات الطلابية لهذا العام والذى يأتى تحت شعار مواطنة ...تنمية وكيف لنا أن ننمى روح الولاء للوطن ونشعر جميعا بالفخر والمجد ببلدنا الغالى مصر ، حضارات عريقة ، ثلث آثار العالم توجد بمصر ، ونحن كمصريين نجحنا فى تشكيل إرادتنا، ومواجهة كافة الأزمات ، للوصول بمصرنا الغالى لبر الأمان ، فلنا جميعا أن نفتخر بهذا الوطن الغالى .

وثمن أحمد موسى رائد عام الإتحادات لمدارس الجمهورية مجهودات قطاع تعليم المحافظة والإتحادات الطلابية فى المشاركة بكافة أنشطة التربية الإجتماعية وحصاد العديد من المراكز جمهوريا ، موكدا على الدور الهام لمسئول الإتحادات بداية من إنطلاق الانتخابات الطلابية وتوعية الطلاب بكيفية الاختيار والتحرر من الذاتية، من أجل جيل واع له دوره القيادى الفعال بالمجتمع .