اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنشئ موقف سرفيس بمنطقة الشوربحى ببولاق الدكرور.. فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:18 م
محافظة الجيزة تنشئ موقف سرفيس بمنطقة الشوربحى ببولاق الدكرور.. فيديو موقف سرفيس حضارى بمنطقة الشوربحي ببولاق الدكرور
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وضعت محافظة الجيزة مخططا شاملا ورؤية حضارية لتطوير عدد من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة، إلى جانب إنشاء مواقف حضارية لخدمة المواطنين، وفي ذلك الإطار خصصت المحافظة ساحة كانت مستغلة كموقف لسيارات هيئة النظافة والكائنة أسفل محور صفط اللبن بحي بولاق الكرور وتجهيزها بشكل حضاري كموقف نموذجي ليكون بديلآ للموقف العشوائي الكائن بمنطقة الشوربجي ببولاق الدكرور والذي سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الأختناقات المرورية بذلك القطاع، تحت إشراف المهندس عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور . 
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة في تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
لافتا أن الموقف الجديد سيساهم في حل المشكلات المرورية بتلك المنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة بشارع الشوربجي . 
 
وأشار المحافظ، إلى أنه تم مراعاة عدد من التجهيزات بالموقف والتي شملت رفع كفاءته وتنفيذ تطوير شامل له ودعمه بعدد من الموظفين والبوابات لخروج ودخول المركبات لإحكام السيطرة عليه ليظهر بالشكل الحضارى اللائق لخدمة المواطنين.
 
 
ووجه المحافظ جهاز السرفيس بالتعاون مع حي بولاق الدكرور بسرعة نقل سيارات السرفيس الموجودة بتلك المنطقة للموقف الجديد، مشددآ علي التنبيه علي سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم وعدم السماح لهم بالانتظار الخاطي بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، مشدداً على جهاز السرفيس بتكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي لتحقيق الانضباط المروري .
 
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موقف الشوربجي

الشوربجي

بولاق الدكرور

الموقف الجديد

الجيزة

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