اليوم السابع
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محافظة الجيزة تبدأ اعمال تطوير شارع المدبح بحى جنوب.. فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:59 م
محافظة الجيزة تبدأ اعمال تطوير شارع المدبح بحى جنوب.. فيديو بدء اعمال تطوير شارع المدبح بحي جنوب الجيزة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل علي المواطنين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.
 
وقامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بإزالة التعديات للمنشأت والمحال التجارية علي الطريق العام بشارع المدبح وهو أحد متفرعات شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال التطوير الشاملة للشارع ورصفه خلال خطة الرصف للعام المالي الحالى، حيث تشمل أعمال التطوير رصف وإنشاء بالوعات صرف للأمطار وأرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة.
 
 
واستكمالا لأعمال التطوير، تنفذ المحافظة من خلال حي جنوب الجيزة أعمال تجميل بساحات شوارع المحطة و البحر الأعظم وميدان أم المصريين.

شارع المدبح

المنيب

المدبح

الجيزة

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