للحفاظ على صحة الكبد .. 5 مخاطر صحية لا يمكن تجاهلها

كتبت - ميرفت رشاد

نتجول في الصالات الرياضية للتخلص من دهون البطن، ونذهب إلى طبيب الأسنان لتلميع أسناننا وزيارة كل مركز رعاية صحية ممكن لعلاج كل عضو من أعضاء الجسم، لكن للأسف عادة ما نتجاهل أهم عضو في الجسم وهو الكبد، يلعب الكبد ، الموجود خلف القفص الصدري ، دورًا أساسيًا في عملية الهضم بأكملها ويزيل السموم من الجسم أيضًا عن طريق إطلاق المواد الضارة، يزن هذا العضو الذي لم يتم تقديره جيدًا حوالي 1.4 كجم ويمكن أن يكلفك حياة إذا لم تعتني به، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

بعض المخاطر الصحية التي تصيب الكبد

1. التهاب الكبد الفيروسي

التهاب الكبد الفيروسي هو عدوى تصيب الكبد تسببها مجموعة من الفيروسات التي لها صلة خاصة بالكبد، من بين كل هذه الفيروسات، يحدث التهاب الكبد A و E بسبب تناول طعام ملوث الفيروس، ينتقل التهاب الكبد B و C و D عن طريق الدم وسوائل الجسم والاتصال الجنسي غير المحمي.

2. سرطان الكبد

يمكن أن يحدث سرطان الكبد بسبب العديد من العوامل بما في ذلك الالتهابات الفيروسية ، التهاب الكبد B و C، وإدمان الكحول ، وبعض ملوثات الطعام ، والعوامل الوراثية وتليف الكبد.

3. تليف الكبد

يحدث تليف الكبد أو تندبه في الغالب بسبب تناول الكحول أو العدوى الفيروسية بسبب التهاب الكبد B و C أو مرض القناة الصفراوية أو زيادة الحديد، وفقًا للتقارير العالمية ، فهو من بين أهم 10 أسباب للوفاة في العالم.

4. الكبد الدهني

ينتج الكبد الدهني عن الإفراط في تناول الكحول ومن المعروف أنه يحدث مصحوبًا بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تتكون من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وفرط شحميات الدم، يحدث هذا المرض بسبب التمثيل الغذائي الخاطئ للدهون في الكبد.

5. أدوية تسبب تلف الكبد

يحدث هذا بسبب الأدوية المختلفة التي نتناولها والمواد الكيميائية التي نتعرض لها بشكل عام، عندما يقوم الكبد بإزالة السموم من الجسم ، يمكن أن تؤدي الأدوية المضادة إلى تلف الكبد.