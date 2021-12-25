كل ما تريد معرفته عن مجمع البغدادى الصناعى بالأقصر بعد افتتاحه

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم "اليوم السابع" تفاصيل كاملة عن مجمع البغدادى الصناعى بمحافظة الأقصر، وذلك عقب افتتاحه فى مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة قوص، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية فى محافظات الصعيد.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يعتبر "المجمع الصناعى بالبغدادى" باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر.

ويضيف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المجمع يقع على مساحة تعادل 206 آلاف متر مربع، وسيضم حوالى 206 وحدات بمساحات تتراوح بين 284 و480 متر، موضحاً أنه يشمل عددا من الأنشطة الصناعية مثل مواد البناء الديكورية والأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائية وصناعة الكمامات والأكواب الورقية وغيرها من الصناعات، مشدداً على أنه يوجد تطور كبير وخطوات فى الطريق الصحيح تتم على أرض منطقة البغدادى الصناعية بمحافظة الأقصر، ويتم العمل من قبل رجال القطاع الصناعى والمستثمرين وقيادات المنطقة الصناعية على قدم وساق دون توقف لتدخل المنطقة الصحية فى طفرة جديدة أدت لإنهاء أجزاء كبيرة فى عدد كبير من المصانع التى يجرى تجهيزها داخل المنطقة الصناعية الأولى التى تم تخصيص أراضى داخلها للمستثمرين.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أن مجمع البغدادى الصناعى تم طرحه مع باقى المجمعات الصناعية (13 مجمع) حول مصر من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم تسليم 24 وحدة للمستثمرين، وتم تشغيل 2 وحدة منتجة، وذلك بتكلفة بلغت 816 مليون جنيه تقريباً من إنشاءات وترفيق بدعم ورعاية هيئة التنمية الصناعية، حيث أن المجمع المقام على 48 فدان، تم حجز 18 وحدة داخلها للمستثمرين من أصل 206 وحدة وجارى الطرح لها فى هيئة الإستثمار، حيث أن وحدات المجمع مخصصة لعدد من الأنشطة المتنوعة ومنها:- (غذائى ، هندسى ، كيماوى ، ملابس جاهزة ومفروشات ، مواد بناء) وبنى بإجمالى تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع.