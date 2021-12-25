كل ما تريد معرفته عن أحدث مستجدات منظومة القطن الجديدة؟

كتب عبد الحليم سالم

أطلقت الحكومة منظومة جديدة لتجارة وتداول الأقطان ، حققت نجاحا كبيرا هذا العام مدعومة بما حققته خلال العامين الماضين، حيث بدأت أولا بمحافظات الصعيد، خاصة الفيوم وبنى سويف، ثم امتدت إلى 4 محافظات ثم كل محافظات الجمهورية الموسم الجارى.

واعتمدت المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة خلال موسم الجنى فى مراكز للتجميع أدارتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة.

ما أخر مستجدات سير العمل بمنظومة تداول الأقطان؟

وفق أحدث تقرير لوزارة قطاع الأعمال العام، لمتابعة سير العمل بمنظومة التداول الجديدة على مستوى الجمهورية للموسم الحالى 2021، بلغت الكميات المباعة من الأقطان حتى الآن نحو مليون و185 ألف قنطار.

كم محافظة شهدت تداول تلك الاقطان؟

فى 14 محافظة من إجمالى مساحة الأقطان المنزرعة البالغة مليون و411 ألف قنطار.

وكم بلغت قيمة الأقطان المباعة؟

بلغت القيمة الإجمالية للأقطان المباعة من خلال المزادات حوالى 6 مليارات جنيه، والتى شارك بها العديد من شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وماذا عن الكميات التى تم تداولها فى مختلف المحافظات؟

شهدت محافظتا الفيوم وبنى سويف تطبيق المنظومة على مدارة 3 أعوام، تبين بالمقارنة ارتفاع كميات القطن المباعة من خلال المنظومة فى الفيوم إلى 54.9 ألف قنطار فى عام 2021 مقارنة بـ 22.2 ألف قنطار فى عام 2020، كما ارتفعت الكميات المباعة فى بنى سويف لتبلغ نحو 22 ألف قنطار فى عام 2021 مقارنة بنحو 14 ألف قنطار فى عام 2020.

وما المحافظة الأولى فى تداول الأقطان؟

جاءت محافظة كفر الشيخ فى المرتبة الأولى كأعلى المحافظات التى بيعت فيها الأقطان من خلال المنظومة لما تتميز به من زيادة فى المساحات المنزرعة بالقطن.