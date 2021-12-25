قاتل صديقه فى القليوبية يعترف: "ضربته بالنار بسبب خلافات مالية بيننا"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف متهم بقتل آخر بعيار ناري في القليوبية بسبب خلافات مالية، مؤكدا أن الخلافات احتدمت بينهما مؤخرا، وأن مساعي الصلح من الجميع فشلت، ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قتله خلالها.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مُصاب برش خرطوش بالوجه ووفاته، واتهام والده (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته تجاه نجله فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (فرد محلى - طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة.