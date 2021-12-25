اليوم السابع
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طرق ومحاور وكبارى عالمية.. كورنيش المنشأة بسوهاج يفتح أفاق التنمية.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 05:00 ص
طرق ومحاور وكبارى عالمية.. كورنيش المنشأة بسوهاج يفتح أفاق التنمية.. صور طريق الكورنيش بالمنشأة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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شهدت مدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، أحد المراكز التى تنفيذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها تطوير طريق الكورنيش، والذى جرى الانتهاء منه بتكلفة 7 ملايين جنيه تقريبا.

ونفذ مشروع طريق الكورنيش بمركز المنشاة طول كيلو و200 متر، حيث شملت الأعمال رصف طريق مزدوج، وتركيب أعمدة الإنارة، والبردورات، وأعمال الدهانات والتجميل، وإنشاء حديقة السماكين العامة؛ لفتح متنفس طبيعي لأهالي المنشاة.

المحافظة تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بجميع مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، أو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعديد من المبادرات التنموية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة، وخاصة محافظة سوهاج.

طريق كورنيش المنشاة (1)

طريق كورنيش المنشأة (1)
 
طريق كورنيش المنشاة (2)
طريق كورنيش المنشأة (2)
 
طريق كورنيش المنشاة (3)
طريق كورنيش المنشأة (3)
طريق كورنيش المنشاة (4)
طريق كورنيش المنشأة (4)

 

طريق كورنيش المنشاة (5)
طريق كورنيش المنشأة (5)
 
طريق كورنيش المنشاة (6)
طريق كورنيش المنشاة (6)
 
طريق كورنيش المنشاة (7)
طريق كورنيش المنشأة (7)
 
طريق كورنيش المنشاة (8)
طريق كورنيش المنشأة (8)
 
طريق كورنيش المنشاة (9)
طريق كورنيش المنشأة (9)

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