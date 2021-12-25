اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 02:20 ص
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صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 6.9%

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:00 ص
صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 6.9% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.5%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2%.
 
كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.6%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وصعدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات والتبغ والمقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات وهي الخدمات المالية غير المصرفية، الطاقة والخدمات المساندة، الموارد الأساسية، البنوك بنسبة 1.4%، 1.1%، 1%، 0.4%، على التوالي.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11755.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 2191.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.09% ليغلق عند مستوى 3232.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.74% ليغلق عند مستوى 14052.66 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3927.76 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 748.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 404.9 مليار جنيه إلى 407.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.4 مليار جنيه إلى 115.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.7 مليار جنيه إلى 518.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%.
 

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