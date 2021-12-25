شجرة أعياد الميلاد تزين شوارع الدقى والمهندسين.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

رصد "اليوم السابع" أول شجرة كريسماس بشوارع الجيزة، بالتزامن مع احتفال عيد الميلاد وأعياد رأس السنة الميلادية، حيث تم تزيين أحد ميادين منطقة المهندسين بالدقى بشجرة عيد الميلاد وعربة بابا نويل، وزينة رأس السنة بالقرب من مبنى وزارة الزراعة.

وحرص المارة وقائدى السيارات على التقاط الصور التذكارية، بجوار الزينة وشجرة الكريسماس.

واحتفلت الكنائس القبطية الكاثوليكة وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية بعيد الميلاد المجيد، أمس الجمعة في الساعة الثامنة مساء بكاتدرائية جميع القديسيين بالزمالك وكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، فيما احتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس صباح اليوم السبت.

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد فى كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، واشترطت ضرورة الحجز المبكر للحضور في القداس من الشخصيات العامة، ويأتى ذلك وسط تواجد عدد كبير من فرق الكشافة على مدخل كل كنيسة، بالإضافة إلى تواجد كبينة التعقيم وتوافر الكمامات والمعطر الكحولى مع مراعاة التباعد الاجتماعى داخل الكنيسة.