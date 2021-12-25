رياح شديدة وعواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق السريعة بالوادى الجديد.. لايف

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، في بث مباشر له تغطية لحالة الطقس في محافظة الوادى الجديد والذى شهد عدم استقرار وهبوب عواصف ترابية محملة بالرمال والأتربة، وسط انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، مع تزايد سرعة الرياح على الطرق السريعة بالمحافظة وكثافة الأتربة والرمال التى تعيق الرؤية على الطرق .

ومن جانبها، رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المراكز والأجهزة التنفيذية المختصة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة.

وشدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ضرورة توخى الحذر والتنسيق بين الجهات المختلفة وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح والعواصف، ومدى تأثيرها على الطرق وتوجيه السائقين وقائدى المركبات بضرورة توخى الحذر وعدم تجاوز السرعات المقررة ومتابعة سرعة الرياح وحالة الطقس لحظيا .

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد فى كافة القطاعات والمستشفيات العلاجية والوحدات الصحية، ونقاط الإسعاف ورفع حالة الطوارئ تحسبا لتأثير حالة الطقس الغير المستقر وتزايد شدة العواصف الترابية والتنسيق للحفاظ على سيولة وانتظام حركة السفر ومتابعة تراكم الكثبان الرملية التى تحملها الرياح على الطرق السريعة تجنباً لوقوع حوادث بسببها.