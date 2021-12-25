اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 10:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس شركة مقاولات: الدولة كلفتنا بتنفيذ محور كل 25 كيلو متر في وجه قبلي

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:37 م
رئيس شركة مقاولات: الدولة كلفتنا بتنفيذ محور كل 25 كيلو متر في وجه قبلي طرق جديدة فى الصعيد - أرشيفية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هاني تادرس، رئيس إحدى شركات المقاولات التي تعمل في إنشاء المحاور بصعيد مصر، إن التكليفات التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُعتاد عليها، ونستجيب لها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أنه نفذ عددا من المشروعات، حيث إن هناك تكليفات من الدولة بعمل محور كل 25 كيلو متر طولي في وجه قبلي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "عدد المحاور كبير للغاية، والصعيد كان منسياً والرئيس أولاه اهتماماً خاصا لتعويض ما فاته، ونحن عملنا مع وزارة النقل منذ حوالي 30 عاما، ولدينا تعاون مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية، وحاليا نقوم بعمل محور آخر جنوب بني سويف".

وذكر: "نعمل في ظل قائمة موحدة ملزمة للكل، خصوصا في المشروعات القومية الكبيرة، وكل الشركات تعمل بسعر واحد، ويتم تعويض المكاسب بحجم عمل أكبر، ونحن يعمل لدينا 2200 شخص، ونعمل على تشغيل 25 مورد، و25 مقاول مصنعيات، واليوم كان هناك 16 شركة حاضرة لقاء الرئيس السيسي، بينهم شركتين فقط قطاع عام والباقي قطاع خاص يعملون في هذه المشروعات".


الصعيد

مشروعات الصعيد

المهندس هانى تادرس

شركات المقاولات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنمية الصعيد: نوفر التسهيلات للراغبين بإقامة مشروعات بالمجمعات الصناعية

السبت، 25 ديسمبر 2021 08:11 م

ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم.. أسوان يتصدر

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:48 م

رئيس تنمية الصعيد: افتتاح المشروعات الكبرى بجنوب البلاد بمثابة تعويض للأهالى

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:41 م

الأحلام لا تسقط بالتقادم.. الرئيس السيسى يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة في قنا.. ويؤكد: "بقول لأهالينا فى الصعيد بنحاول نخلى الدولة كلها على نسق واحد فى كل القطاعات".. والإيمان بالحلم يصنع المستقبل

السبت، 25 ديسمبر 2021 07:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة