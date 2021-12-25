اليوم السابع
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دليلك المبسط لشراء هدية ذهب بسعر مناسب بمناسبة الكريسماس.. فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 05:32 م
دليلك المبسط لشراء هدية ذهب بسعر مناسب بمناسبة الكريسماس.. فيديو إسلام سعيد مقدم برنامج أسواق
كتب - إسلام سعيد

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مع اقتراب احتفالات رأس السنة يرتفع الطلب على الذهب، لشراء الهدايا الذهبية ذات الأوزان الخفيفة، ويقدم برنامج أسواق معلومات مبسطة حول كيفية شراء هدية ذهب بسعر مناسب خلال هذه الأيام، كالتالي:

 

أولا تحديد المبلغ المالي المقرر أن تشتري به، ثم تحديد العيار الذي ستقوم باقتنائه وهنا يفضل شراء عيار 18 لكون سعره أقل من عيار 21 بأكثر من 100 جنيها.

ثانياً: الابتعاد عند شراء أسماء البراندات المشهورة وذلك لارتفاع مصنعيتها.

 

ثالثا: عليك التوجه لشراء الذهب عبر سوق الصاغة في الحسين ، وتجنب الشراء من المولات الكبيرة، وذلك بسبب قيام المحال هناك بتحميل المنتج رسوم مصنعية قد تكون أعلى.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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الذهب

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