حواجز حديدية لمنع مرور النقل الثقيل بشارع الثورة في بسيون بعد مصرع طالبة

الغربية مصطفى عادل

لجأ أهالي مدينة بسيون إلي وضع حواجز حديدية بأول شارع الثورة، والذي تقع فيه عدة مدارس، لمنع مرور سيارات النقل الثقيل به، حفاظاً على أرواح الطلبة، بعد مصرع طالبة بالصف الأول الإعدادي.

ووضع الأهالي بالتنسيق مع المسئولين بمجلس المدينة حواجز حديدية لمنع موقف التوك توك بمدخل الشارع.

ولقيت طالبة بالصف الأول الإعدادي مصرعها بعد أن صدمتها سيارة نقل محملة بمواد بناء بشارع الثورة بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بسيون والتحفظ على السائق مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "ب.ب.ش" 14سنة طالبة بالمرحلة الإعدادية للمستشفى جثة هامدة.

وبالفحص تبين أثناء سيرها صدمتها سيارة نقل محملة بمواد بناء، ولقيت حتفها فى الحال، تم ضبط السائق مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.