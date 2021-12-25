"ثقافة القليوبية" تناقش كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد بيت ثقافة شبين القناطر، محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة" ألقتها حنان كامل الطناني، بمركز شباب شبين القناطر، أشارت خلالها للأساليب التي يجب أن يعلمها الجميع لكيفية تقديم المساعدة، كما أوضحت أن ذوي الإحتياجات الخاصة لديهم القدرة على تطوير قدراتهم والإعتماد على أنفسهم.

كما ناقش بيت ثقافة سنديون، كتاب "المرأة الجديدة" تأليف قاسم أمين، يوضح الكتاب أن المرأة الجديدة هي ثمرة من ثمرات الحداثة بدأ ظهورها فى الغرب على إثر الاكتشافات العلمية التي خلصت العقل الإنسانى من سلطة الاوهام والظنون والخرافات وتحدث الكاتب عن مفهوم الحرية على أنها قاعدة ترقي النوع الإنساني ومعراجه إلى السعادة ولذلك عدتها الأمم التي أدركت سر النجاح أنها من أنفس حقوق الإنسان ومن المعلوم أن المقصود من الحرية هنا هو استقلال الإنسان فى فكره وارادته وعمله متى كان واقفا عند حدود الشرائع محافظا على الآداب.

ونظم نادي الأدب بقصر ثقافة بنها، أمسية شعرية أدارها الشاعر ماجد الهدهد، بمشاركة السادة أعضاء وضيوف النادي ومنهم، استهلت بقصيدة "الأصل" لياسر محيي، وقصيدة "حبيتك" لناصر غز، ثم قصيدة "متجيبش سيرتي" فاطمة عمارة، وقصيدة "الهجرة غير الشرعية" لعمار الفار، وذلك بحضور الشعراء مصطفى غريب، ومجدي عثمان، ووائل نصر الدين، كما قدمت فرقة القصر للآلات النحاسية عرض فني بقيادة المايسترو جون طلعت، تضمن باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية، كما يواصل نادي المرأة بالقصر فاعليات ورشة تعليم تطريز، تدريب منى محفوظ.

وعقد بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها، محاضرة للتعرف على تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات وأهميتها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في الخدمات المالية والتعليم والتواصل مع الآخرين والترفيه وفي مجالات الطب والكمياء والفلك والبيع والشراء والدفع من خلال الإنترنت، ألقتها هبة عبدالرؤوف، كما نظم نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة الخانكة، محاضرة حول برامج التصفح، ونبذة تاريخية عنها، وعن بعض النصائح عند استخدامها للحفاظ على بيانات المستخدم، ألقتها نيرمين مصطفى مدربة النادي.

بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والإطلاع، كما بثت صفحة الفرع الرسمية محاضرة بعنوان "كل ما تحتاج معرفته حول IP ADDRESS بصوت شيماء مخيمر، مدربة نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر، وورشة حكي للأطفال بعنوان "حب الوطن" تأليف وحكي الشاعر سليمان الزهيري، أعدها بيت ثقافة طوخ.



جانب من الندوات



جانب من الورش التدريبية



خلال الندوات بقصور ثقافة القليوبية