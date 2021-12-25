تمويل 97 مشروعا بالوادى الجديد بتكلفة 12 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر نوفمبر 2021 بلغ 97 مشروعا مختلف الأنشطة بتكلفة 12 مليون جنيه، وفرت 234 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

ويبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن 4096 مشروعا، بقيمة 350 مليون جنيه بإجمالي عدد 8489 فرصة عمل.