تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اصطدام سيارة تاكسي بكوبري أكتوبر في الدقي

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بالجيزة، في حادث اصطدام سيارة تاكسي بجسم كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز في الدقي، اليوم السبت، تعرض السائق لأزمة صحية أدت إلى اختلال عجلة القيادة من يده، وانحراف السيارة عن الطريق، وصعودها الرصيف واصطدامها بجسم الكوبري.

وأصيب السائق بكدمات متفرقة بجسده، كما أصيبت راكبة كانت بصحبته بإصابات طفيفة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة تاكسي اصطدمت بجسم كوبري أكتوبر، بعد صعودها أعلى الرصيف، مما أسفر عن إصابة السائق، وراكبة كانت بصحبته.

تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل السائق والراكبة إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وهناك نصائح لقائدي السيارات لتفادي وقوع حوادث مرورية

- يجب الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- يجب التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.