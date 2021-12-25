اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 02:36 م
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تتلف في حرير.. معرض للوحات أبطال "قادرون باختلاف" بمتحف جابر آندرسون (صور)

السبت، 25 ديسمبر 2021 02:00 م
تتلف في حرير.. معرض للوحات أبطال "قادرون باختلاف" بمتحف جابر آندرسون (صور) جانب من المعرض
كتب محمد أسعد

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في إطار سلسلة الأنشطة والمعارض التي يطلقها متحف جاير آندرسون لذوي الهمم تحت عنوان "تتلف في حرير"، افتتح المتحف معرض "قادرون باختلاف" لعرض عدد من لوحات الفن التشكيلي للأطفال والكبار من ذوي الهمم، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمؤسسات الاجتماعية منها قدامى المحاربين ومصابو الحرب. 
 
وأوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير آندرسون، أن المعرض سيستمر لمدة أسبوع، وهو يضم ٥٠ لوحة من السيراميك والجواش ومجسمات خرز وحلي يدوي، قام تنفيذها مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم.
 
وأشارت إلى أن المتحف نظم على هامش المعرض ورش عمل فنية للمشاركين لتعلم إعادة تدوير استخدام ورق الجرائد في صناعات باقات ورد ملون، ومراحل تصنيع لوحات قشر البيض، وتعليم رسم بالألوان لمناظر طبيعية.
 
 

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