اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 03:58 م
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بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على طرق ومستندات تقنين الصناعات غير الرسمية

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:00 م
بعد توجيهات الرئيس.. تعرف على طرق ومستندات تقنين الصناعات غير الرسمية الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في الصعيد
كتب - إسلام سعيد

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عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين أوضاع الصناعات غير الرسمية المنتشرة في أماكن متفرقة من الجمهورية، يقدم اليوم السابع في معلومات مبسطة أهم المعلومات والمستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع وآليات القيام بهذه الخطوة.

 

-التوجه إلى أحد فروع جهاز تنمية المشروعات بمحافظات مصر المختلفة.

-طلب خدمة استخراج مستندات للمنشأة الخاصة بك.

-جهاز تنمية المشروعات يساعد في استخراج المستندات الرسمية وبتنسيق مع كافة الجهات.

-المستندات عبارة عن بطاقة ضريبية وسجل وبعض الموافقات الرسمية من الجهات.

-قانون 125 لسنة 2020 يقدم تسهيلات في استخراج المستندات.

- اعفاء المشروعات غير الرسمية المتقدمة للتقنين من الضريبة عن السنوات السابقة.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصورة واضحة بتسهيلات للمصانع غير الرسمية وبمعى أدق صناعات بير السلم، إذ أكد الرئيس أن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتساعد المُصنع فى إدخاله للمنظومة الرسمية، وتقديم أوجه الدعم له طالما أنه يُنتج حتى وإن كان غير حاصل على التراخيص الرسمية، لأن الدولة تدعم العملية الإنتاجية وتدعم تحويل المصنعين جميعا إلى الإنتاج بالشكل الأمثل.


تقنين أوضاع الصناعة

الصناعة غير الرسمية

المصانع غير الرسمية

الصناعة الوطنية

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