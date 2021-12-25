بث مباشر.. مسجل خطر يقتل جاره المسن ويلقيه من أعلى السلم في روض الفرج

كتب عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من محيط منزل مسن بالمعاش، لقى مصرعه على يد شاب عاطل مسجل خطر، قام بالتعدى عليه بالضرب المبرح، فأرداه قتيلا بسبب معاتبة المسن له على إزعاجه للسكان داخل العقار الذى يقطنا به بدائرة قسم روض الفرج.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن حدوث مشاجرة ووجود متوفى بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان (بلطجى يتعدى على رجل مسن حتى الموت بمدخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج).

بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها مشاجرة حدثت بتاريخ 6 الجارى بين كلٍ من: طرف أول (أحد الأشخاص بالمعاش ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) متوفى إثر إصابته بكدمات متفرقة بالجسم و سقوطه من سلم العقار سكنه، طرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب قيام الأخير بإزعاج السكان من خلال غلق باب الشقة سكنه بقوة وحال معاتبته تعدى المتهم على المجنى عليه بالضرب بالأيدى محدثاً إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم فى حينه.