اليوم.. نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق المطالبة فيها بإلغاء توكيليها له

كتب سليم على

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من "آية" ابنة الفنان رشوان توفيق وتطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها له.

قال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، إن القاضي كان قد قرر تأجيل الدعوى إلى جلسة اليوم 25 ديسمبر، بعدما طالبنا بإدخال خصوم جدد فى القضية.

وأضاف مهران، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخصوم الذين طلبنا إدخالهم هم عصام الدين حسن زوج آية ابنة الفنان رشوان توفيق، ابنهما محمد عصام الدين، وبنك مصر، مشيرا إلى أنه طلب إدخالهم لأنه من المفترض عدم المساس بالوديعة البالغة نحو مليون جنيه، واستمرار صرف العائد منها لموكله الفنان رشوان توفيق.

وتابع المحامى: كما أرفقنا التعهدات الموقعة من المدعية "آية" وزوجها "عصام الدين" وابنهما "محمد" وقدمناها لهيئة المحكمة، مشيرا إلى أن آية أقامت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها لمنعه من استخدام حقه، مضيفا: "الفنان رشوان توفيق وزع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتضِ آية، وأقامت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

واستطرد"مهران": سبب إعادة قسمة الميراث هو خوف الفنان رشوان توفيق من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".