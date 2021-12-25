المتهم بقتل تاجر خردة فى شبرا الخيمة بالقليوبية يعترف: "طمعت فى فلوسه"

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف مقاول له معلومات جنائية بقتل تاجر خردة فى شبرا الخيمة بالقليوبية طمعا في أمواله، بعدما عرف بامتلاكه لأموال فاستدرجه وقتله وتخلص من جثته.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من "إحدى السيدات" بغياب والدها (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالى لمقابلة (أحد الأشخاص - "لا تعلم بياناته") بوساطة من أحد جيرانهم (مقاول "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم) لشراء كمية من الخردة بمحافظة المنوفية وعدم عودتهوتبين أن هاتفه مُغلق بصفة مستمرة، توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (المقاول المشار إليه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجنى عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأمده برقم "هاتف آخر للمتهم" وتجاوب مع المجنى عليه على أنه التاجر الوهمى واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدى عليه مسبباً وفاته، وإستولى على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، تم العثور على جثة المجنى عليه.

كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.