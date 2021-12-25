اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بالأرواح

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:00 م
السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بالأرواح حريق شقة سكنية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بشارع البشارين حي سيدى عبد الرحمن دائرة مركز شرطة قليوب، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وتقدير الخسائر، وسؤال مالك الشقة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع البشارين بحي سيدي عبد الرحمن بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق بشقة سكنية

قليوب

مديرية أمن القليوبية

ماس كهربائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بورشة أخشاب بطوخ

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:39 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمكتب أثاث بالقناطر الخيرية

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:10 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمشغل وورشة أخشاب بكفر شكر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:02 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق منزل بطوخ دون خسائر في الأرواح

الأحد، 12 ديسمبر 2021 07:56 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمعرض موبيليا وورشة بشبرا الخيمة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 07:14 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمسجد ببهتيم فى شبرا الخيمة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:45 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق فى منزل بالخانكة دون إصابات

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 09:15 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة