السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بالأرواح

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بشارع البشارين حي سيدى عبد الرحمن دائرة مركز شرطة قليوب، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وتقدير الخسائر، وسؤال مالك الشقة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بشقة سكنية بشارع البشارين بحي سيدي عبد الرحمن بدائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتولت النيابة التحقيق.