اليوم السابع
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"التعبئة والإحصاء": مصر استوردت كاجو بـ350 مليون جنيه فى 9 أشهر

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:00 ص
"التعبئة والإحصاء": مصر استوردت كاجو بـ350 مليون جنيه فى 9 أشهر كاجو - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الواردات المصرية من الكاجو ارتفاعا ملحوظا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2021، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى الكاجو 350 مليونا و293 ألف جنيه "22 مليونا و254 ألف دولار"، بينما كان إجمالي الواردات 234 مليونا و132 ألف جنيه "14 مليونا و712 ألف دولار" خلال الـ9 أشهر الأولى في الفترة المناظرة من العام الماضي 2020، بزيادة بلغت 116 مليونا و161 ألف جنيه.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن جمهورية تنزانيا تتصدر قائمة الدول التي تستورد منها مصر الكاجو بقيمة 7 ملايين و291 ألف جنيه، يليها أوغندا بقيمة بلغت 6 ملايين و694 ألف جنيه، ثم واردات مصر من البرازيل بقيمة 4 ملايين و183 ألف جنيه، إلى جانب واردات كينيا بقيمة 3 ملايين و179 ألف جنيه، وأخيرا ساحل العاج بواردات قيمتها مليون و87 ألف جنيه.

وإجمالا بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 61 مليار دولار خلال في الفترة من يناير/ سبتمبر 2021 مقابل 52.4 مليار دولار خلال نفس الفترة لعام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 16%، وبلغت النسبة المئوية لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر(76%) من اجمالى الواردات المصرية خلال يناير/ سبتمبر عام 2021 ، وأهم الدول هي دولة الصين بنسبة 16%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهند بنسبة 3%، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3%.


كاجو

واردات مصر

واردات

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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