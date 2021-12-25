البرامج التوعية عن أضرار المخدرات بالمناطق المطورة بـ2021.. إنفوجراف

كتب ـ مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على الصفحة الرسمية " تقريرا عن مجهودات الصندوق على مدار عام 2021 بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات، "حي الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد "، وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل " صبحى حسين، وإسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية".

كما تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".



