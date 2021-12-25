اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال الشاكي فى اتهام رئيس مدينة وادى النطرون وصاحب شركة بالنصب

السبت، 25 ديسمبر 2021 01:27 م
الاستماع لأقوال الشاكي فى اتهام رئيس مدينة وادى النطرون وصاحب شركة بالنصب حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمعت النيابة العامة في وادى النطرون، لأقوال المجنى عليه فى واقعة اتهام رئيس مدينة وادى النطرون ورئيس شركة للإنتاج الفنى بالنصب والاستيلاء على أموال الشاكى، في البلاغ الذى حمل رقم 344 لسنة 2021 إدارى وادى النطرون.
 
وقال المجنى عليه في بلاغه، إنه تعرف على المتهم الأول "رئيس شركة إنتاج فنى"، وأقنعه بقدرته على تقنين أوضاع قطعة الأرض بمساعدة المتهم الثاني، والذى كان يشغل نائب رئيس مدينة وادى النطرون حينها، ولذلك اطمئن إليهما، ومقابل ذلك حصلا منه على مبلغ 2 مليون و654 ألف جنيه.
 
واستعلمت جهات التحقيق عن تفاصيل وإيصالات عملية تحصيل مبلغ 551 ألف جنيه، من المجني عليه لصالح الوحدة المحلية لمدينة وادي النطرون، وعن أطرافها.
 
وتابع المجنى عليه في بلاغه، أن المتهم الثاني ألزمه بسداد مبلغ لصالح الوحدة المحلية لوادى النطرون، في حين أن الأرض المذكورة، كائنة بنطاق محافظة الإسكندرية، ومملوكة لجمعية تعاونية زراعية لاستصلاح الأراضي، وقدم "فلاش ميموري" تحوي تسجيلات صوتية للمتهمين، تفيد صحة ما جاء في البلاغ المقدم من جانبه.
 

اخبار الحوادث

وادى النطرون

نصب

احتيال

استغلال نفوذ

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة