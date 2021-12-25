الأوكرانيون يتجاهلون تهديد "الغزو الروسى" ويحتفلون بالأعياد والعام الجديد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه رغم الحديث عن غزو روسيا لأوكرانيا، يقلل الأوكرانيون من خطورة هذا التهديد، لاسيما فى فترة الأعياد والعطلات، حيث واصل الناس احتفالاتهم فى كييف وخارجها، رغم التحذيرات حول صراع وشيك.

وتهدد روسيا بشن حرب على أوكرانيا ، ولكن في كييف ، يقوم مجلس المدينة بوضع أشجار عيد الميلاد بدلاً من إشعارات الملاجئ بالقنابل ، وينظم الحفلات الموسيقية بدلاً من حملات التجنيد العسكرية.

ووسط حشد عسكري روسي على الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي تم ضمها ، يتجه الخطاب العدائي بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها نحو ذروة الحرب الباردة ، حيث تكون أوكرانيا ساحة المعركة لأي قتال فعلي. ومع ذلك ، فإن الأوكرانيين ، الذين خرجوا للتو من الحجر الصحي لفيروس كورونا ، يستمتعون بحلبات التزلج على الجليد والأسواق المهيأة لموسم العطلات ويفضلون التفكير في كيفية الاحتفال بالعام الجديد المقبل.

وقالت أوليا سيمبيروفا ، 25 سنة ، التي تعمل في صالون لتصفيف الشعر في وسط العاصمة: "سأقضي العام الجديد مع العائلة والأصدقاء في المنزل ، على الرغم من أنني متأكدة من أنه سيكون هناك الكثير من الحفلات في كييف". "في دائرة أصدقائي ، لا أحد يتحدث عن حرب."

تقع كييف على بعد أكثر من 700 كيلومتر من خط المواجهة ، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى أن روسيا ، بعد نقل القوات إلى بيلاروسيا ، قد تطوق العاصمة إلى جانب مدن كبيرة أخرى إلى الشرق من المدينة ، أو تستخدم ضربات جوية مستهدفة. لكن يُعتقد أنه من المرجح أن تكون المناطق الشرقية والجنوبية القريبة من خط المواجهة مستهدفة ، حيث يتعين على كييف التعامل مع الإمدادات والاتصالات المتقطعة ، فضلاً عن التخريب الروسي وزيادة الحرب الإلكترونية والمعلوماتية.