اعرف موعد إجراء مقابلات التخلفات للمتقدمين للعمل بالرواق الأزهرى وفروعه بالمحافظات

وكان الجامع الأزهر قد أعلن من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر عن إتاحة فرصة التقدم للعمل محفظ قرآن كريم ومعلم تجويد وقراءات بالرواق الأزهرى بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات فى الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر الماضى وفق الضوابط والشروط التالية:
- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.
- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.
- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر.
- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو المُحالين على المعاش.
- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التى يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية.
- ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب).
- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.
- أن يكون المؤهل الدراسى مناسبًا لطبيعة العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة