اعرف موعد إجراء مقابلات التخلفات للمتقدمين للعمل بالرواق الأزهرى وفروعه بالمحافظات

كتب لؤى على

يعقد الجامع الأزهر المقابلات العلمية والشخصية، للمتقدمين للعمل محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري، لمن تخلف عن الحضور في الموعد المحدد، يومي الأحد والإثنين المقبلين 2021/12/27،26.

وتُجرى المقابلات بالجامع الأزهر، على أن يكون حضور المتقدمين للمقابلة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

وأعلن الجامع الأزهر عن إجراء المقابلات العلمية والشخصية للمتقدمين للعمل بالرواق الأزهري وفروعه بالمحافظات؛ في الفترة من 2021/12/14 إلى 2021/12/23.