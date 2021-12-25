إحالة سيدة لجنايات المنصورة بعد قتلها ابنة زوجها خنقا و26 يناير أولى الجلسات

الدقهلية شريف الديب

قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة ربة منزل بقرية كفر الحاج يوسف التابعة لمركز السنبلاوين، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامها بقتل طفلة "نجلة زوجها" والتى تعيش معها بالمنزل بعد انفصال والده عن والدتها.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 24 يونيو 2021 بإحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد اتهام "وردة .ا.ا.ا" 35 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية كفر الحاج عزب مركز السنبلاوين بقتل الطفلة المجنى عليها "أسماء.ر" 7 سنوات عمدًا مع سبق الإصرار مستغلة ضعفها وحداثة سنها وقلة حيلتها وهوان أمرها فانتهكت براءة طفولتها بعد أن اختمرت فى نفسها فكرة شيطانية، وتجردت من كل معاني الإنسانية والمسؤولية تجاهها فعقدت العزم وبيتت النية المصممة على إزهاق روحها بأن أقبلت عليها وأحكمت كلتا يديها على فمها وأنفها فتمكنت بذلك من كتم أنفاسها غير آبهة بجرمها مستغلة ضعف قوتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها.

وأكد تقرير اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى وجود شبهة جنائية وأن سبب وفاة المجنى عليها هو كتم أنفاسها حتى الموت، وذلك بعد أن جاء تقرير الطبيب الشرعى الأول بأن المجنى عليها بها حروق وسحجات بأماكن مختلفة من أنحاء جسد المجنى عليها ولم يجزم بأن ذلك سببا في وفاة الطفلة من عدمه، فتم إحالة القضية إلى لجنة ثلاثية بالطب الشرعى وأكد أن سبب الوفاة هو كتم أنفاس المجنى عليها.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام المتهمة بقتلها عمدا مع سبق الإصرار بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على التخلص منها.

وحددت محكمة جنايات المنصورة يوم 26 يناير القادم 2022 أولى جلسات محاكمة المتهمة.