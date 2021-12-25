وأفادت وسائل الإعلام الحكومية - حسبما أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم الجمعة - بأن أكثر من 1.4 مليون جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر وصلت صباح اليوم إلى الفلبين.


وفي بيان صدر بعد ساعات، قالت فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا "إن البلاد تسلمت أيضا 1.53 مليون جرعة من موديرنا تبرعت بها الحكومة الألمانية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد اللقاحات التي تبرعت بها ألمانيا للفلبين إلى 10 ملايين".

 