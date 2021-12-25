تبرعت الولايات المتحدة بخمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح فايزر المضاد لكورونا، لباكستان من خلال مرفق كوفاكس.
وأفادت السفارة الأمريكية لدى باكستان فى بيان، نقلته صحيفة "دون" الباكستانية، بأنه من المتوقع وصول الجرعات إلى باكستان اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر أو بعد ذلك بقليل.
وأضاف البيان أنه بوصول هذه الشحنة، يرتفع إجمالى تبرعات الحكومة الأمريكية باللقاحات لباكستان إلى أكثر من 37 مليون جرعة.
وصلت ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طورتها شركتا فايزر وبيونتيك إلى الفلبين.
وأفادت وسائل الإعلام الحكومية - حسبما أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم الجمعة - بأن أكثر من 1.4 مليون جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر وصلت صباح اليوم إلى الفلبين.
وفي بيان صدر بعد ساعات، قالت فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا "إن البلاد تسلمت أيضا 1.53 مليون جرعة من موديرنا تبرعت بها الحكومة الألمانية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد اللقاحات التي تبرعت بها ألمانيا للفلبين إلى 10 ملايين".
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