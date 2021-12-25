إسلام آباد /أ ش أ/

تبرعت الولايات المتحدة بخمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح فايزر المضاد لكورونا، لباكستان من خلال مرفق كوفاكس.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى باكستان فى بيان، نقلته صحيفة "دون" الباكستانية، بأنه من المتوقع وصول الجرعات إلى باكستان اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر أو بعد ذلك بقليل.

وأضاف البيان أنه بوصول هذه الشحنة، يرتفع إجمالى تبرعات الحكومة الأمريكية باللقاحات لباكستان إلى أكثر من 37 مليون جرعة.

وصلت ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) طورتها شركتا فايزر وبيونتيك إلى الفلبين.