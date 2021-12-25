أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلى.

الرئيس السيسي: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للسوق المحلى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلى، مضيفا: "لما ألبس قميص من مصر وكل المستلزمات الأخرى بكده بمستوى بره يبقا كده وفرت فرص عمل وعُملة صعبة وزودت الناتج المحلى".

الرئيس السيسي يفتتح محور الشهيد "الرائد باسم فكرى" بمحافظة قنا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، محور الشهيد الرائد باسم فكرى على نيل مصر، بحضور كل من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

غدا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بمحافظة قنا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جولة تفقدية بمحافظة قنا، وذلك للاطلاع على سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وذلك ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

الرئيس السيسي: نفذنا مشروعات بـ6.2 تريليون جنيه.. ولسه شغالين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معقبا على حديث وزير النقل، أن الفريق كامل الوزير تحدث عن مشروعات وزارة النقل ولم يتكلم عن كافة المشروعات الخاصة في القطاعات الأخرى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية في أماكن أخرى، متابعا: "بقول للى بنتكلم فيه في الصعيد بس.. 1.6 تريليون جنيه للنقل بس.. أبو قير فيه أرصفة جديدة حوالى 6-7 كيلو بعمق 22 مترا على سبيل المقال.. مشروعات وزارة النقل حجمها كبير".

أمطار وشبورة ورياح وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وزير النقل: تجديد عربات الركاب بالسكة الحديد تكلف 19 مليار جنيه

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في الصعيد، قائلا: "يا كامل.. تجديد الـ 1300 عربية وشراء 1300 عربية جديدة من أسطول السكة الجديد بـ 19 مليار جنيه بس"، ليرد عليه وزير النقل قائلا: "الـ 1300 وحدهم حوالى 16 مليار جنيه.. والتجديدات حوالى 3 مليار جنيه.. ده عربية الركاب فقط ولسه عربيات البضائع والجرارات".

الرئيس السيسي: محطات الخدمة على المحاور الجديدة ضرورة للسيطرة الأمنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من إنشاء مناطق خدمات "تنموية"، على الطرق هو تحقيق السيطرة الأمنية، متابعا: "كل 20-25 كليو يكون فيه منطقة.. وده اللى بقوله على طريق زى كده.. كل 25-30 محطة خدمة "منطقة تنموية".. في بعضها مش هيكون اقتصادى.. تكلفة الإنشاء قليلة.. لو حد عاوز يعملها لوحده.. هتكلف تلت أو نص الثمن.. ده هيعوض ده.. وده مش حكر على حد".

وزير النقل: تخصيص 1.7 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات بقطاع النقل فى 10 سنوات

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تخصيص 1.7 تريليون جنيه فى الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ مشروعات فى كافة قطاعات النقل.

الرئيس السيسي: "محتاجين دعم القطاع الخاص.. ومش عاوز أقول كلمة مش لطيفة"

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة دعم القطاع الخاص للمشروعات التي يتم تنفيذها داخل الدولة المصرية، متابعا: "محتاجين دعم القطاع الخاص.. زى ما قولت تانى مرة وتالت ورابع.. من فضلكم خشوا معانا.. والشركات اللى شغالة في كل المشروعات التانية.. مش عاوز أقول كلمة تكون مش لطيفة يعنى .. هتبقى مش لطيفة لو قولت الجيوب اتملت.. هتبقى كلمة مش لطيفة.. الحاج سعيد والمهندس هانى.. الجيوب مش اتملت يعنى".

الرئيس السيسي: مفيش بناء مخالف على المحاور الجديدة ودى مسئولية الجيش والشرطة

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال استعراضه للمحاور المقامة على النيل والمقرر افتتاحها اليوم في محافظات الصعيد، قائلا: "الطرق الجانبية على المحاور دى ضمن "حياة كريمة" هل سوف يتم رصفها؟"، ليرد عليه وزير النقل قائلا: "دى داخل أراضى زراعية.. وممكن نمهدها.. ولكن الطرق الخاص بالأهالى والنقل داخل القرى يتم رصفها".

وزير النقل: تكلفة إنشاء 22 محورا على النيل تبلغ 28 مليار جنيه

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه قبل 2014 تم تنفيذ عدد 28 كوبرى، كما تم التخطيط لإنشاء 22 محورا جديدا على النيل بتكلفة 28 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى 55 % من الكباري القائمة على النيل، مشيرا إلى أنه ومنذ 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ عدد 12 محورا منها 5 محاور سيتم افتتاحها اليوم، وجار تنفيذ 9 محاور حاليا.

الرئيس السيسي: "مش بندور على الربح فقط.. الأهم الناس تشتغل"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية مشروع مثل مشروع مدينة الروبيكى، قائلا: "عندنا 825 ألف مشروع في الروبيكى.. لو المشروع بواحد على الأقل.. يعنى 825 ألف أسرة فى 16 مليار جنيه.. يعنى تقريبا 20 ألف.. هنحط 40 ألف جنيه في مليون.. يعنى 40 مليار دلوقتى".

هوسكورد: صلاح الأعلى تقييما فى 2021 متفوقا على بنزيما وليفا ومبابي

أكدت شبكة هوسكورد العالمية المختصة في الأرقام والإحصائيات، أن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي يتصدر قائمة أكثر 5 لاعبين تقييمًا في حصاد عام 2021 الجاري والذي يلملم أوراقه الأخيرة.