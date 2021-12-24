نستخدم سكينا.. اعترافات لصوص أجانب متهمين بسرقة المواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

اعترف شخصان أجنبيان بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالإكراه فى القاهرة وبيعها لعملائهما، واستخدامهما سلاحا أبيض فى تنفيذ الجرائم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة فقد تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") وبحوزتهما (هاتفى محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض "سكين") حال تواجدهما بدائرة القسم، بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما ، وأن الهاتفان المحمولان والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة، وأمكن التوصل للمجنى عليهما.

وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهما بسرقتهما بالإكراه حال تواجدهما بدائرة القسم، وأضافا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة.