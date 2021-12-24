من أمريكا وأسبانيا وإسرائيل وإيطاليا.. استراداد 5266 قطعة أثرية فى 2021

كتب محمد أسعد

نجحت الدولة المصرية، خلال عام 2021 في تحقيق خطوات هامة بملف استرداد الآثار المصرية المهربة بالخارج، حيث تم استرداد 5266 قطعة أثرية من عدد من الدول الأجنبية هي: الولايات المتحدة الامريكية وهولندا وفرنسا واسبانيا وإسرائيل وسويسرا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل القطع الأثرية المستردة..

• استرداد 5000 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية منها مخطوطات وقطع من البردي وعدد من الأقنعة الجنائزية وأجزاء من توابيت ورؤوس تماثيل.

• استرداد 95 قطعة أثرية من إسرائيل عبارة عن موائد قرابين وتماثيل من البرونز للآلهة وجزء من تابوت خشبي وبعض تماثيل الأوشابتي وقطعتين من ورق البردي.

• استرداد تمثالين من التراكوتا ( طين محروق) من العصور اليونانية والرومانية من إيطاليا.

• استرداد 3 قطع أثرية من العصور المصرية القديمة واليونانية من العاصمة البريطانية لندن.

• سفر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى باريس برفقة النائب العام والمشرف العام علي إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار لاسترداد 115 قطعة أثرية.

• استرداد تمثالين أثريين من الحجر من بلجيكا.

• استرداد بعض الأواني من الألباستر منها أواني كانوبية، وتماثيل خشبية وروؤس تماثيل من الجرانيت من أسبانيا.

وخلال عام 2021 (حتى نوفمبر 2021) تم ضبط عدد (813) قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.