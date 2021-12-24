مكتب بريد الشلال فى أسوان تحفة معمارية وتراثية فائقة بعد التطوير.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

فى لمسة جمالية، شهدت محافظة أسوان، الانتهاء من تطوير مكتب بريد الشلال والذي يقع في قرية الشلال جنوب شرق مدينة أسوان ويتمتع بتاريخ طويل ومهم من الناحية الاستراتيجية كمركز تجاري ورابط حيوي بين مصر والسودان لآلاف السنين.

ومكتب بريد الشلال تم بناؤه في أوائل القرن العشرين قبل بناء السد العالي، ويؤدي البريد المصري من خلال هذا المبنى التاريخي خدماته للمواطنين بهذه القرية منذ سنوات عديدة.

وشهد التصميم الداخلي العديد من التغييرات لاستعادة الروح الجمالية للمكتب وإعادته كما كان عليه في أوائل القرن العشرين وتتميز اسقف المكتب بتصميم أكثر مرونة حيث تم ادخال الخدمات الكهروميكانيكية وإدراج نقاط الوصول الضرورية للصيانة بشكل إبداعي وتم ترميم الحوائط الداخلية بعناية بحيث تتماشى مع الطابع المعماري، وتم استخدام الحجر الصلب الأحمر في الارضيات الداخلية والذي تتميز به اسوان لإضفاء اللون الدافئ واللمسة المحلية الجديدة، وتم استخدام خلايا للطاقة الشمسية للاستفادة بالطاقة النظيفة والمتجددة والتي تحقق في نفس الوقت عزل لسطح المبني ضد درجات الحرارة المرتفعة.

كما أدى تحقيق التوازن بين الترميم الشامل والرغبة في خفض نسبة الكربون للمباني بشكل جذري إلى وجود علاقة جمالية التي توفرها المظلة الخشبية التي تطوق الواجهة الخارجية للمبنى بأكمله واستخدامها كمكان انتظار للعملاء قبل دخولهم مكتب البريد وهي عنصر معماري مميز من أوائل القرن العشرين يستحق الحفاظ عليه.



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