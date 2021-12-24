اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:39 ص
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مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية بالصعيد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:00 ص
مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية بالصعيد مشروعات بترولية "ارسيفية"
كتبت - مروة الغول

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شهد صعيد مصر خلال الفترة الماضية عدد من المشروعات البترولية العملاقة في كافة الأنشطة البترولية، ومنها المشروعات المتعلقة بتطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية والتي كانت كالتالي:

1-تم زيادة طاقات مستودعات تخزين البوتاجاز بالصعيد بإضافة 6.5 ألف طن باستثمارات 120 مليون جنيه ليصل إجمالي سعات التخزين إلى 22 ألف طن .

2-تم تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية .

-3 تم إضافة سعات تخزين في مستودعات البنزين والسولار بحوالي 2500 طن ، وبإجمالى استثمارات 70 مليون جنيه .

-4 تطوير مشروعات نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإضافة 570 كم أطوال باستثمارات 2ر1 مليار جنيه ليصل إجمالي أطوال الخطوط 1840 كم .

-5 مشروعات تطوير خط غاز الصعيد والتوسع في شبكات توزيع الغاز الطبيعى، حيث تم إضافة 4850 كم أطوال باستثمارات 8 مليار جنيه بإجمالى أطوال 8 آلاف كم .

يذكر أن مشروع مجمع إنتاج البنزين الجديد، إجمالي إنتاجه 800 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع البنزين تمثل 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين ويغطى بنسبة 100% استهلاك الصعيد واحتياجاته من البنزين ، فضلاً عن دوره في تعظيم القيمة المضافة من توافر مادة النافتا وتقليل مخاطر وتوفير تكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال الى الجنوب


البترول

الغاز

المنتجات البترولية

شحن المنتجات البترولية

خط غاز الصعيد

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