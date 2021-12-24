كوريا الجنوبية تطور اختبار كاشف لأوميكرون وظهور النتيجة خلال 3-4 ساعات

سول /أ ش أ/

قالت كوريا الجنوبية، إنها تمكنت من تطوير اختبار جديد يساعد على التأكد من الإصابة بسلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كوفيد- 19)، عن طريق كاشف تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المخصص لهذا النوع من الفيروس سريع الانتشار، يكشف النتجية خلال 3-4 ساعات فقط من الاختبار.

وأوضحت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقا لوكالة الأنباء الكورية، اليوم الجمعة - إنه تم تطوير كاشف للإصابة بسلالة أوميكرون تظهر نتيجة الاختبار خلال ساعات قليلة وذلك نتيجة للتعاون المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي.

وكانت السلطات الصحية تدعم شركات لصناعة أدوات الاختبار من خلال تشكيل لجنة الخبراء الاستشارية لطرح كاشف PCR قبل نهاية العام.

ومن المتوقع توزيع كاشف PCR فى الحكومات المحلية فى أرجاء البلاد حتى يوم 29 من الشهر لاستخدامه فى اليوم التالى لاكتشاف حالات الإصابة بسلالة أوميكرون.

تجدر الإشارة إلى أن الكاشف الجديد يتمكن من التأكد من 5 سلالات متحورة من كورونا من ألفا وبيتا وغاما وديلتا وحتى أوميكرون، وهو الأول من نوعه فى العالم الذى يتمكن من تحديد أنواع السلالات الخمس فى اختبار واحد.

وكان اختبار أوميكرون يستغرق 3-5 أيام للتأكد من الإصابة بسلاسة أوميكرون.

وقالت رئيسة وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها "جيونج أون-كيونج " أنها تتطلع إلى أن يسهم طرح كاشف اختبار أوميكرون الذى سيقصر فترة ظهور النتيجة إلى 3-4 ساعات فقط فى الحد من انتشار الفيروس ".