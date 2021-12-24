كشف غموض العثور على جثتى شقيقتين داخل شقة فى دمنهور بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثتى شقيقتين داخل شقة بالبحيرة، حيث تبين أنهما استنشقتا تسرب غاز من سخان الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن وفاة سيدتين داخل شقة بعقار كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة.

بالفحص تبين أنه ورد بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مركز شرطة دمنهور بوفاة سيدتين داخل عقار بدائرة المركز، وبالانتقال تبين أن الشقة مستأجرة لفنى سيارات ويقيم بها وزوجته منذ خمسة أشهر، وعُثر بداخلها على جثمانى الزوجة وشقيقتها إحداهما بالصالة والأخرى بالحمام، كما تبين وجود سخان وجدت مفاتيحه على وضع التشغيل وشعلته مطفأة.

وبمناقشة مستأجر الشقة أفاد بأنه كان مستغرقاً بالنوم وحال استيقاظه اكتشف وفاتهما، وأرجح أن سبب الوفاة استنشاق غاز نتيجة لتسربه من سخان الشقة، وأضاف بأنه يشعر بحالة من الدوار وعدم الاتزان وفقد جزئى بالسمع.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثمانى المتوفيتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد خلوهما من ثمة إصابات ظاهرية، وأن مستأجر الشقة يعانى من عدم إدراك جزئى لاحتمالية استنشاقه أول أكسيد الكربون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.